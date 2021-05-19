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ЭКОНОМИКА РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ $185,5 МЛН


13:21 20.05.2021

За январь-март 2021 г. в реальный сектор экономики Могилевской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $100,2 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Нидерландов (37,2% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (32,1%) и Кипра (8,5%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $96,9 млн, или 96,7% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-март 2021 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $31,1 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (91,3% от всех направленных инвестиций), Казахстана (7,2%).

На долю прямых инвестиций приходилось 99,95% всех направленных инвестиций за рубеж.
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