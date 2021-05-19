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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 381,5 ТЫСЯЧИ - МИНЗДРАВ


12:57 20.05.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 мая 2021 года выросло до 381,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 381 тыс. 546 человек человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 371 тыс. 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписан 1531 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2742 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1457 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 20 тыс. 741 тест. Всего в стране проведено 6 млн 154 тыс. 084 теста.

Более 387,9 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, свыше 270,4 тыс. прошли полный курс вакцинации.
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