Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 мая 2021 года выросло до 381,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 381 тыс. 546 человек человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 371 тыс. 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписан 1531 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2742 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1457 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 20 тыс. 741 тест. Всего в стране проведено 6 млн 154 тыс. 084 теста.

Более 387,9 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, свыше 270,4 тыс. прошли полный курс вакцинации.