В январе-апреле 2021 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 416,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96% к уровню января-апреля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 62,2 тыс. тонн, молока – 231,5 тыс. тонн, яиц получено 102,1 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,4% молока и 84,8% производства яиц.

На 1 мая 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 525,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 171,3 тыс. голов. Численность свиней составила 127,8 тыс. голов.