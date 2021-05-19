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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КРИНИЦА» ОТКРЫВАЕТ ВТОРОЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В МИНСКЕ
11:53 20.05.2021
ОАО «Криница» 21 мая 2021 года открывает свой второй фирменный магазин в Минске (ул. Радиальная, 52 корпус 14. Въезд со стороны улицы Солтыса).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в магазине при пивоварне представлен самый широкий ассортимент пива производства компании «Криница».
Кроме того, здесь реализуется свежее разливное пиво.
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