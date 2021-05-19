ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «КРИНИЦА» ОТКРЫВАЕТ ВТОРОЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В МИНСКЕ

11:53 20.05.2021 ОАО «Криница» 21 мая 2021 года открывает свой второй фирменный магазин в Минске (ул. Радиальная, 52 корпус 14. Въезд со стороны улицы Солтыса). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в магазине при пивоварне представлен самый широкий ассортимент пива производства компании «Криница». Кроме того, здесь реализуется свежее разливное пиво.