За январь-март 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 5,2%, рентабельность продаж – 4,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 апреля 2021 г. составила 3156,2 млн рублей, в том числе просроченная – 1026,7 млн рублей, или 32,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2021 г. составила 6025,8 млн рублей, в том числе просроченная – 1128 млн рублей, или 18,7% от общего объема кредиторской задолженности.