Готовность второго энергоблока БелАЭС в настоящее время составляет 85%. Об этом 20 мая заявил министр энергетики Виктор Каранкевич в рамках Молодежного форума ProAtom.

По его словам, в апреле на площадку станции для него доставлено ядерное топливо. Сейчас оно находится в специальном хранилище, осенью этого года будет загружено в активную зону реактора. Таким образом будет положено начало этапу «Физический пуск второго энергоблока».

Как сообщил министр, первый блок БелАЭС уже выработал 2,3 млрд кВтч электроэнергии, что примерно сопоставимо с годовым объемом потребления электроэнергии таким промышленным гигантом, как БМЗ.

После полного ввода БелАЭС будет производить около 18 млрд кВтч в год, что обеспечит около 40 % внутренних потребностей в электроэнергии.

Одна из ключевых задач на пятилетку с учетом пуска БелАЭС – увеличение электропотребления как реальным сектором экономики, так и населением. Ожидается рост этого показателя до 44 млрд. кВтч к концу 2025 года.