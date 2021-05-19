В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 100,9%, с декабрем 2020 г. – 104,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в апреле 2021 года по сравнению с апрелем 2020 года продтовары подорожали на 8,1%, а за январь-апрель 2021 года к соответствующему периоду 2020 года – на 7,9%.

Непродовольственные товары в апреле стали дороже по сравнению с мартом на 0,8%, с начала года – на 4,7%. Годовой рост цен в апреле составил 8,6%. За январь-апрель 2021 года к уровню января-апреля 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 7,8%.

Цены на услуги в апреле текущего года подешевели по сравнению с мартом на 0,1%, с начала года – подорожали на 3,9%. В апреле 2021 года к апрелю 2020 года стоимость услуг возросла на 7,5%, а к уровню января-апреля 2020 года – на 7,9%