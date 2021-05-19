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ЭКОНОМИКА РБ


МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СФОРМИРОВАЛ 26,4% ВВП БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ


10:30 20.05.2021

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за 2020 год составил 26,4%, в том числе организациями малого бизнеса – 16%, организациями среднего бизнеса – 7,3%, индивидуальными предпринимателями – 3,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год составила 158 млрд рублей, вклад в республиканский объем выручки – 42,2%.

На 1 января 2021 г. в Беларуси хозяйственную деятельность осуществляли 269,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 111,4 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 96,6 тыс. микроорганизаций (87% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 12,6 тыс. малых организаций (11%) и 2,2 тыс. средних организаций (2%).

В сфере малого и среднего предпринимательства в 2020 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (34% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (12%); профессиональная, научная и техническая деятельность (10%); промышленность (8%); строительство (8%).
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