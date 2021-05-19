В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 101%, с декабрем 2020 г. – 105,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,7% и 105,8% соответственно, промежуточные товары – 101% и 105,6%, потребительские товары – 100,1% и 102,4% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 96,6%, с декабрем 2020 г. – 109%, в том числе в растениеводстве – 100,3% и 111,3% соответственно, животноводстве – 95,8% и 108,4% соответственно.