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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5,2%
09:45 20.05.2021
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 101%, с декабрем 2020 г. – 105,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,7% и 105,8% соответственно, промежуточные товары – 101% и 105,6%, потребительские товары – 100,1% и 102,4% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 96,6%, с декабрем 2020 г. – 109%, в том числе в растениеводстве – 100,3% и 111,3% соответственно, животноводстве – 95,8% и 108,4% соответственно.
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