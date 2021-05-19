Министерство транспорта и коммуникаций прокомментировало обрушение моста через реку Рова.

«В связи с произошедшей 19 мая 2021 года строительной аварией на мосту через реку Рова на 21 км автодороги Р-67 Борисов-Березино-Бобруйск в целях координации работ по организации дорожного движения, информированию пользователей автомобильных дорог и восстановлению сооружения в Министерстве транспорта и коммуникаций создан оперативный штаб из представителей Минтранса, Минского облисполкома, Транспортной инспекции, Минскавтодор-Центра, а также научных, проектных и строительных организаций дорожной отрасли», - говорится в сообщении ведомства.

В нем сообщается, что в настоящее время организован временный объезд аварийного участка для автотранспортных средств общей массой до 20 тонн по дорогам Н-23642 и Н-8108. Перепробег составит 8 км.

По информации оператора автомобильных перевозок пассажиров, срывов рейсов при перевозке пассажиров не допущено.