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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНТРАНСЕ БЕЛАРУСИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ОБРУШЕНИЕ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ РОВА
09:34 20.05.2021
Министерство транспорта и коммуникаций прокомментировало обрушение моста через реку Рова.
«В связи с произошедшей 19 мая 2021 года строительной аварией на мосту через реку Рова на 21 км автодороги Р-67 Борисов-Березино-Бобруйск в целях координации работ по организации дорожного движения, информированию пользователей автомобильных дорог и восстановлению сооружения в Министерстве транспорта и коммуникаций создан оперативный штаб из представителей Минтранса, Минского облисполкома, Транспортной инспекции, Минскавтодор-Центра, а также научных, проектных и строительных организаций дорожной отрасли», - говорится в сообщении ведомства.
В нем сообщается, что в настоящее время организован временный объезд аварийного участка для автотранспортных средств общей массой до 20 тонн по дорогам Н-23642 и Н-8108. Перепробег составит 8 км.
По информации оператора автомобильных перевозок пассажиров, срывов рейсов при перевозке пассажиров не допущено.
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