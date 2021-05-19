В январе-апреле 2021 г. организациями всех форм собственности построено 14,6 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1294,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 483,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 37,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 351 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 388,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 30% от общего ввода по республике