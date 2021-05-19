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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СНИЗИЛСЯ НА 2,2%, ОПТОВЫЙ – ВЫРОС НА 7,7%
18:07 19.05.2021
В Гродненской области розничный товарооборот в январе-апреле 2021 г. составил 1763,9 млн рублей, или 97,8% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,4 рубля против 13,3 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 86,9% розничного товарооборота области, в январе-апреле 2021 г. составил 1532,6 млн рублей, или 98,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-апреле 2021 г. оптовый товарооборот составил 1136,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,7% к уровню января-апреля 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2021 г. составил 78,5 млн рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.
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