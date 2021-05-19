Продажи квартир в столице сократились по сравнению с мартом на 12%, вполне вероятно также небольшое снижение и в мае, сообщает Realt.by.

Тем не менее текущий уровень спроса находится около своих средних значений для середины весны. И в целом, несмотря на не самое благоприятное для рынка время, в 2021 году покупатели вели себя куда активнее, чем в аналогичный период прошлого года, когда в разгар пандемии набралось чуть больше 700 сделок.

Отрицательную динамику показал и уровень предложения. К концу месяца количество объявлений о продаже квартир находилось около 14 000, что на 10% ниже, чем в марте.

Существеннее всего снизился интерес к 1-комнатным квартирам: по сравнению с мартом число сделок с ними сократилось на 20%. Однако в общей структуре спроса их доля по-прежнему остается необычайно высокой — 46% (40% в среднем). Продажи «двушек» за месяц сократились на 6%, 3-комнатных квартир, напротив, подросли на 1.5%.

За месяц поубавилось и число сделок с квартирами в новых готовых домах. В апреле с такими квартирами заключили только 16% всех сделок, хотя с декабря прошлого года их доля ежемесячно составляла около 20−30%.

Серьезнее всего за месяц сократилось число проданных квартир в Московском, Первомайском и Октябрьском районах. Тем не менее два последних вместе с Фрунзенским районом остаются лидерами по количеству сделок в столице.

Доля квартир в современных каркасных домах, как и в предыдущие месяцы 2021 года, остается выше обычной, в то время как квартиры в типовых панельных и современных панельных домах в апреле покупали реже.

Если в марте цены проданных квартир в Минске квартир подросли, то уже в апреле динамика стала отрицательной. Квадратный метр потерял в цене 0.4% и стоил в среднем 1296 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1363 $/м2 (+0.3% за месяц) — $51 000; 2-комнатные квартиры: 1263 $/м2 (+0.3%) — $59 000; 3-комнатные квартиры: 1151 $/м2 (-2.1%) — $73 654; 4-комнатные квартиры: 1217 $/м2 (+4%) — $88 000.

Средняя цена квартир в объявлениях за тот же период снизилась на 1,8% - до 1230 $/м2. Сильнее всего подешевел квадратный метр у 2-комнатных квартир — на 2,5%, у «однушек» и «трешек» цены снизились на 1,6%.

Средняя цена предложения квадратного метра в марте (без учета новостроек) составляла $1333 (-0,6% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей: 1-комнатные квартиры — 1409 $/м2 (-0,4% за месяц), 2-комнатные квартиры — 1339 $/м2 (-1,3%), 3-комнатные квартиры — 1270 $/м2 (+0,2%), 4-комнатные квартиры — 1271 $/м2 (-1,5%).

В 45 из 66 микрорайонов столицы цены в объявлениях о продаже квартир снизились. Сильнее всего — в микрорайонах Автозавод (-3,5% за месяц), Волгоградская (-3,5%) и Грушевка (-3,4%). Максимальный рост, напротив, демонстрировали микрорайоны Ботанический сад (+3,5%), Ваньковича-Жасминовая (+3,4%) и Дражня (+2,6%).