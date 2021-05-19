|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 5,7%
17:19 19.05.2021
В январе-апреле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 6,6 млн тонн грузов, или 94,3% к январю-апрелю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 998 млн тонно-километров, или 98,4% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2021 г. воспользовались 36,6 млн человек, или 87,3% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 246,6 млн пассажиро-километров, или 75,1% к январю-апрелю 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2021
Курсы в банках
на 19.05.2021
Конвертация в банках
на 19.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте