В январе-апреле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 6,6 млн тонн грузов, или 94,3% к январю-апрелю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 998 млн тонно-километров, или 98,4% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2021 г. воспользовались 36,6 млн человек, или 87,3% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 246,6 млн пассажиро-километров, или 75,1% к январю-апрелю 2020 г.