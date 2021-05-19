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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО МЕНЕДЖМЕНТУ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ СОСТОИТСЯ 20 МАЯ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
17:15 19.05.2021
20 мая 2021 г. в онлайн-режиме состоится Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, в ней примут участие 75 студентов, прошедших внутривузовский отбор и ставших финалистами по результатам первого этапа.
Среди них – студенты и магистранты из 9 учреждений высшего образования.
На втором этапе Олимпиады, который будет проводиться онлайн 20 мая 2021 года, участникам предстоит пройти онлайн-тестирование.
Итоговая оценка в личном зачете будет включать: баллы по оценке реферата, презентации и результаты онлайн-тестирования, в командном зачете – среднее арифметическое баллов всех участников команды.
Для подведения окончательных итогов Олимпиады создана Республиканская экспертная комиссия, в состав которой входят представители Госстандарта, Министерства образования Республики Беларусь, БелГИСС.
Победители Олимпиады будут награждены дипломами I, II, III степени в индивидуальном и командном соревнованиях, а также получат право на публикацию работы в виде научной статьи в изданиях Госстандарта.
Информация о результатах Олимпиады будет размещена 24 мая 2021 года на сайте Госстандарта.
В 2021 году Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи проводится в восьмой раз. С 2014 г. победителями в ней были признаны 39 студентов и магистрантов из 5 учреждений высшего образования страны, в том числе один специалист в области качества в возрасте до 30 лет.
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