В январе-апреле 2021 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 5099,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 117,6% к уровню января-апреля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 67,7%, в обрабатывающей промышленности – 104,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 204,7% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 110%.