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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ БОЕВОЙ МОДУЛЬ ОАО «КБ «ДИСПЛЕЙ» ПРЕДСТАВИТ НА ВЫСТАВКЕ MILEX-2021


16:49 19.05.2021

ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» представит АДУНОК-БМ-30 на международной выставке вооружений «MILEX-2021».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, новый боевой модуль с 30-мм пушкой является одной из самых перспективных разработок научно-производственной организации. Он предназначен для оснащения бронетранспортеров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП). Модуль может быть установлен на перспективные и модернизированные боевые бронированные машины для повышения огневой мощи мотострелковых и пехотных подразделений.

На юбилейную выставку MILEX модуль отправится с обновленными комплектацией, дизайном и техническими характеристиками. Испытания прототипов подтвердили заявленные ранее характеристики, но в процессе испытаний конструкция модуля подверглась ряду изменений: уменьшены его габариты, снижена масса, на модуль установлен усовершенствованный телевизионный автомат сопровождения целей.

С основным орудием – автоматической пушкой 2А42 спарен пулемет ПКТ калибра 7,62 миллиметра с боезапасом в 2000 патронов.

БМ-30 позволяет расширить сферу применения боевых бронированных машин с помощью стрельбы по воздушным целям. За счёт увеличенного угла вертикального наведения до 75 градусов и кругового вращения с максимальной скорострельностью 550 выстрелов в минуту, боевой модуль способен поражать малоразмерные беспилотные летательные аппараты, низколетящие самолеты и вертолеты, а также наземную легкобронированную технику и полевые укрепления.

Основные технические характеристики: вооружение — 30-мм автоматическая пушка 2А42/2А72, 7,62-мм пулемет ПКТ; скорострельность — 550 выстрелов в минуту; измерение дальности – до 6500 м; дальность поражения целей: — до 4000 м; углы наведения: по вертикали — -5 +75 градусов, по горизонтали — 360 градусов; боекомплект: 30-мм автоматическая пушка – 300 снарядов, 7,62 мм пулемет – 2000 патронов; масса (без вооружения) – 1120 кг; масса (с вооружением) – 1380 кг; габариты поворотной платформы: длина, ширина, высота – 1540 х 1820 х 640 мм.
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