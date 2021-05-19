ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СОСТАВИЛ 3,9%

16:36 19.05.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-апрель 2021 г. в текущих ценах составил 4705,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 3,9% больше к уровню января-апреля 2020 г.