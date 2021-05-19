|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МТС ЗАПУСКАЕТ «НОВЫЙ 4G» СО СВЕРХБЫСТРЫМ ИНТЕРНЕТОМ ВО ВСЕЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
16:10 19.05.2021
МТС увеличивает 4G-сеть в Минской области.
Более чем в 140 населенных пунктах региона заработает новый диапазон LTE-800. В итоге высокоскоростной интернет станет доступен в пригородах районных центров, вдоль автодорог и в сельской местности, в том числе удаленных деревнях.
По мере обеспечения технологической готовности инфраструктурного оператора beCloud сеть 4G будет запущена 20 мая в населенных пунктах Слуцкого, Столбцовского, Клецкого, Дзержинского, Молодечненского, Вилейского, Мядельского, Пуховичского, Борисовского, Несвижского, Клецкого, Стародорожского, Логойского и других районов Минской области.
Диапазон LTE-800 обладает большим радиусом действия и позволяет охватывать большую территорию с меньшим числом базовых станций.
Диапазон LTE-800 уже работает в Гомельской и Могилевской областях. Также в планах на этот год — увеличить сеть 4G в северном регионе страны — Витебской области. Расширить 4G-сеть от МТС во всех регионах страны планируется к 2023 году.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2021
Курсы в банках
на 19.05.2021
Конвертация в банках
на 19.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте