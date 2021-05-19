Компания Siemens поставила 13 мая 2021 года первую газотурбинную установку и генератор для Новополоцкой ТЭЦ, которые предназначены для пиково-резервного источника, возводимого в рамках программы интеграции БелАЭС в энергосистему Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба РУП «Витебскэнерго», представители компании поставщика произвели их разгрузку на фундамент уникальным автокраном с решетчатой стрелой грузоподъемностью 600 т, который представлен в единственном экземпляре на территории СНГ. Генподрядная организация приступила к строительным работам на складе хранения дизельного топлива, также осуществляется монтаж технологической эстакады.

На территории филиала «Новополоцкая ТЭЦ» продолжается строительство пиково-резервного энергоисточника. Уже завершены работы по устройству фундаментов газовых турбин и повышающих трансформаторов. В феврале текущего года осуществлена поставка повышающих трансформаторов, которые в настоящее время установлены на фундамент. К завершению близятся работы по их монтажу.

Во второй половине мая ожидается поставка второй газотурбинной установки.