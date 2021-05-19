Резиденты и стартапы Парка высоких технологий (ПВТ) участвуют в ежегодной выставке «Здравоохранение Беларуси-2021», которая 18-21 мая проходит в Футбольном манеже (пр-т Победителей 20/20.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, на масштабном стенде парка разместились компании, работающие в сфере медтеха.

Сразу несколько представителей Парка привезли на выставку решения с использованием VR/AR технологий. Резидент ПВТ «Прувен» показал проект Proven Healthcare VR. Это платформа виртуальной реальности для больниц, которая помогает в обучении и проведении тренингов для медперсонала, а также в повышении качества обслуживания пациентов.

«Наша технология может обучать как специалистов среднего медицинского звена – медсестер и фельдшеров, так и врачей самых узких специализаций. Иммерсивная реальность может симулировать абсолютно любые клинические случаи и патологии, с которыми студенты вряд ли встретятся в процессе учебы, но наверняка столкнутся уже на работе», – отметил медицинский эксперт ООО «Прувен» Александр Морозов.

Проект Cleverpoint от «Интелико Системс» может стать хорошим помощником для специалистов по работе с персоналом и руководителей. Он представляет собой инновационную технологию биологической обратной связи, которая подключается к шлемам виртуальной реальности. Она применяется для оценки психофизиологического и психоэмоционального состояния пользователя позволяет выявить риск эмоционального выгорания.

«У каждого человека есть индивидуальный трудовой стиль, но работать чаще всего проходится в нормированном графике. Мы выделяем «спринтеров», которые способны быстро переключаться и работать в режиме жестких дедлайнов, и «стайеров» – людей, предпочитающих методичную и спокойную работу. Применяя диагностику и определяя индивидуальный трудовой стиль, мы можем прогнозировать, при каком варианте работы человек будет максимально эффективен», – рассказал технический директор ООО «Интелико Системс» Александр Смирнов.

«Техартгруп» презентовала разработку Aibolit. Это экосистемная платформа для улучшения медицинского обслуживания, использующая решения, управляемые искусственным интеллектом. Также компания занимается созданием программного обеспечения на основе ИИ для помощи в планировании и проведении хирургических операций.

«Сегодня радиологи дают заключения по двухмерным изображениям КТ и МРТ, дальше хирурги рассматривают их самостоятельно. Наши 3D+ модели создаются в трехмерном пространстве и показывают уникальную анатомию каждого пациента. Например, при сложном переломе создается модель травмированной кости. Изображение передается на VR-очки, и хирург делает максимально точные отметки будущих разрезов, чтобы успешно собрать кость и сократить время реабилитации пациента», – рассказала представитель стартапа «Aibolit» Татьяна Цыбулькина.

Стартап «Медтридэхаб» занимается разработкой и внедрением решений с использованием современных цифровых технологий 3D-сканирования, 3D-моделирования и 3D-печати. Одна из потенциальных областей применения – стоматология.

«Раньше на изготовление одной коронки уходило около двух недель. Нужно было несколько раз посетить врача, чтобы сделать слепки, примерить коронку, сверить цвет. С внедрением технологии 3D сканирования, моделирования и печати коронку можно изготовить за 2 часа и сразу же установить пациенту», – подчеркнул медицинский представитель ООО «Медтридэхаб» Артем Руев.

На стенде ПВТ также представлены разработки, направленные на дигностику различных заболеваний. Стартап «Айкьюб» создал мобильный кардиомонитор CardioX. Устройство отслеживает сердечный ритм каждую секунду и предоставляет высокоточную информацию о функциональном состоянии сердца. Для пользователя CardioX доступно мобильное приложение, а также предусмотрено безопасное облачное хранение данных.

«В отличие от массивного и неудобного холтера, компактный кардиограф можно использовать так же, как фитнес-браслет. То есть люди, предрасположенные к сердечным или сердечнососудистым заболеваниям могут отслеживать свое состояние постоянно. Благодаря искусственному интеллекту он отфильтровывает первичные данные, чтобы получить качественную и точную картину работы сердечной мышцы, и направляет их в облако. Нейросеть, в свою очередь, интерпретирует показатели. Благодаря такой диагностике кардиолог сможет увидеть проблемы на ранней стадии», – подчеркнул разработчик CardioX Александр Побияха.

На стенде резидента ПВТ «Вайс Эй Ай» можно протестировать проект Skinive – виртуальный сервис по диагностике кожных заболеваний на основе искусственного интеллекта. Мобильное приложение Skinive.MD – инструмент медтеха, который позволяет проводить скрининг кожи по снимку со смартфона. Благодаря компьютерному зрению и машинному обучению виртуальный дерматолог определяет подозрительные новообразования. Нейросеть делает анализ снимка и ищет схожесть визуальных признаков с тысячами клинических случаев кожных патологий.

«Хэлси Нэтворкс» создает автоматическую систему оценки состояния легких с помощью нейронных сетей. Разработка компании – электронный стетоскоп Lung Pass – применяется в связке с мобильным приложением и помогает выявить серьезные респираторные заболевания, а также проводить мониторинг состояния пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью легких и астмой.

Резидент ПВТ «Айбион Технолоджиз» представил цифровую гистологическую платформу HistoCloud – решение для хранения и анализа медицинских изображений. Оно повышает точность и скорость исследований, улучшает производительность лаборатории за счет организации удаленного рабочего места для патогистолога, а также дает возможность получения «второго мнения» для пациента от специалиста, подключенного к платформе HistoCloud.

«Артбиотех» занимается инновационными разработками в области молекулярной биологии. В частности, компания производит тест-системы для ПЦР-диагностики, реагенты для выделения, очистки и хранения ДНК/РНК и другие высокотехнологичные материалы.

Компания «ЛИНЛАЙН Медицинские системы» привезла на выставку лазерный аппарат «Реколайн». Он помогает восстанавливать биологический ткани и может применяться в хирургии, гинекологии, дерматологии и эстетической медицине.

На помощь будущим родителям готова прийти компания «Мама Про Глобал». По словам разработчиков, мобильное приложение MAMA PRO содержит уникальный контент и послужит виртуальным ассистентом по вопросам беременности, родам и здоровью ребенка.