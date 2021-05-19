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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В I КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 3,2%


14:43 19.05.2021

Реальные располагаемые денежные доходы населения Гродненской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I квартале 2021 г. составили 103,2% к уровню I квартала 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 6,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 26,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,4%.
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