Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 мая 2021 года выросло до 380 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 380 тыс. 089 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 370 тыс. 135 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1303 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2732 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1378 человек, число смертей от COVID-19 - на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 20 тыс. 219 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 133 тыс. 343 теста.