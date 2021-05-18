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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ПОМОГЛИ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ БОЛЕЕ 600 ИНВАЛИДАМ


13:56 19.05.2021

В январе-апреле 2021 года за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости обратилось 1112 людей с инвалидностью.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, трудоустроено 606 человек: в Могилевской области – 127, в Минске – 95, в Витебской области – 89, в Гродненской области – 88, в Минской области – 84, в Брестской области – 62, в Гомельской области – 61.

На обучение направлено 55 человек: в Гродненской области – 15, в Могилевской области –11, в Брестской области – 8, в Минской области – 8, в Гомельской области – 7, в Витебской области – 5, в Минске – 1.

Службой занятости реализуются различные меры по оказанию содействия в трудоустройстве людям с инвалидностью: трудоустройство на забронированные рабочие места, адаптация к трудовой деятельности, обучение, сопровождаемое трудоустройство.
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