ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ $87,4 МЛН

13:50 19.05.2021 За январь-март 2021 г. в реальный сектор экономики Гродненской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $87,4 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Кипра (35,2% от всех поступивших инвестиций), Литвы (20,7%), Финляндии (11,8%), Польши (8,8%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $81,3 млн, или 93% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-март 2021 г. организациями Гродненской области (кроме банков) направлено за рубеж $11,4 млн инвестиций. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Литвы (54,7% от всех направленных инвестиций), Польши (21,8%), Российской Федерации (21,5%). На долю прямых инвестиций приходилось 98,8% всех направленных инвестиций за рубеж.