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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ ПРИЗНАЮТ НЕГАТИВНУЮ ДИНАМИКУ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ
13:11 19.05.2021
Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь перед заседанием Совета министров признал негативную динамику в строительстве и привлечении инвестиций за первый квартал 2021 года.
"Динамика пока негативная, но мы ожидаем, что уже в мае ситуация начнет меняться, и мы выйдем на определенные показатели роста по полугодию. Именно в области строительства и инвестиций нам вместе с регуляторами сегодня нужно проработать дополнительные меры, чтобы поправить ситуацию. По этому направлению мы также работаем с регионами. Определены основные направления, где можно подрасти. В первую очередь это Государственная инвестиционная программа на 2021 год. Будем ставить задачу заказчикам в оставшееся до второго полугодия время нарастить темпы освоения. Кроме того, у нас на мониторинге находится 79 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций более $30 млн", - отметил первый замминистра, которого цитирует сайт правительства.
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