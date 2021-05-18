В январе-апреле 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 789 млн рублей или в сопоставимых ценах 101,9% к уровню января-апреля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 772,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 105 тыс. тонн, что на 0,6% больше, чем в январе-апреле 2020 г., молока – 453,3 тыс. тонн (на 3,1% больше), яиц получено 134,4 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,5% молока и 87,4% производства яиц.

На 1 мая 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 685 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 222,3 тыс. голов. Численность свиней составила 616,8 тыс. голов.