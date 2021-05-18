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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ РАСПОЛАГАЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ И РАЗВИТОЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
12:20 19.05.2021
Беларусь располагает эффективной и развитой метрологической инфраструктурой. Об этом заявил первый заместитель председателя Госстандарта Дмитрий Барташевич на пресс-конференции.
Метрологическая инфраструктура страны включает государственную метрологическую службу (в нее входят Национальный метрологический институт (БелГИМ) и 16 организаций Госстандарта), а также метрологические службы органов госуправления и предприятий страны. Возглавляет государственную метрологическую службу Госстандарт, осуществляющий проведение единой государственной политики и координацию деятельности в области обеспечения единства измерений.
Обновленный Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений», вступивший в силу в конце 2020 г., в текущем году получает все большую практическую реализацию. В его развитие принят ряд постановлений Совета министров и Госстандарта, которые уточняют и определяют отдельные направления сфер регулирования. И эта работа продолжается.
Законом в большей степени разграничены полномочия государственной метрологической службы, юридических лиц (их метрологических служб) и иных субъектов по выполнению работ по обеспечению единства измерений в регулируемой (сфера законодательной метрологии) и нерегулируемой областях.
Государственное регулирование сохранено в экономически и социально важных сферах: в торговле, медицине, промышленности, энергетике, радиационной безопасности, транспорте и др.
Обновленным законом предусмотрено создание и развитие Государственного информационного фонда по обеспечению единства измерений, который содержит сведения о нормативной правовой базе в области обеспечения единства измерений, блок международных требований в области обеспечения измерения, информацию о национальных эталонах, средствах измерений и стандартных образцах и т.д.
Одной из новаций закона «Об обеспечении единства измерений» является деятельность по проведению метрологического аудита в добровольном порядке.
«Не все предприятия по экономическим причинам могут содержать штат метрологов по всем направлениям работ в области обеспечения единства измерений, – отметил начальник управления метрологии Госстандарта Андрей Пинчук. – Услуги этих специалистов для проведения анализа обеспечения единства измерений при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг могут быть получены в рамках метрологического аудита».
По его словам, услуги по метрологическому аудиту позволяют привлекать специалистов, профессионально владеющих теоретическими и практическими знаниями в области обеспечения единства измерений без увеличения собственного штата сотрудников предприятия, что будет способствовать сокращению финансовых вложений, связанных с их обучением и содержанием.
Метрологический аудит проводится в организациях, где необходимы измерения для подтверждения соответствия установленным требованиям, разрабатываются новые технологические решения и проекты, при создании новых производств либо модернизации существующих.
Метрологический аудит проводится юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем на основании плана проведения метрологического аудита или договора. Аудиторы должны иметь высшее образование, а также опыт практической деятельности, связанной с объектами метрологического аудита, не менее 5 лет. По результатам аудита оформляется отчет, который представляется предприятию.
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