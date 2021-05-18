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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА АПРЕЛЬ ВЫРОСЛИ НА 1,9%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 7%
12:06 19.05.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 101,9%, с декабрем 2020 г. – 107%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101% и 104,3% соответственно, промежуточные товары – 102,4% и 109%, потребительские товары – 100,1% и 101,8% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 99,7%, с декабрем 2020 г. – 104,3%, в том числе в растениеводстве – 100,1% и 114,1% соответственно, животноводстве – 99,5% и 101,3%.
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