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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИЛА 8,1%


11:26 19.05.2021

За январь-март 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гродненской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,4%, рентабельность продаж – 8,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 апреля 2021 г. составила 3,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 14,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2021 г. составила 5,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 8,9% от общего объема кредиторской задолженности.
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