В Правительство Беларуси поступают сигналы с мест о возникающих проблемах с выдачей коммерческих кредитов для граждан. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совмина, на котором 18 мая 2021 года подводились итоги социально-экономического развития Беларуси в I квартале.

"Еще один вопрос - кредитование банками жилищного строительства. В правительство поступают сигналы с мест о возникающих проблемах с выдачей коммерческих кредитов для граждан. Я поручил вице-премьеру, курирующему строительный комплекс, оперативно провести работу с банками и выработать решения по урегулированию сложившейся ситуации. Программа жилищного строительства на этот год должна быть безусловно выполнена", - подчеркнул Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.