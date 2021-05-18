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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПОСТУПАЮТ СИГНАЛЫ О ПРОБЛЕМАХ С ВЫДАЧЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ ДЛЯ ГРАЖДАН
11:10 19.05.2021
В Правительство Беларуси поступают сигналы с мест о возникающих проблемах с выдачей коммерческих кредитов для граждан. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совмина, на котором 18 мая 2021 года подводились итоги социально-экономического развития Беларуси в I квартале.
"Еще один вопрос - кредитование банками жилищного строительства. В правительство поступают сигналы с мест о возникающих проблемах с выдачей коммерческих кредитов для граждан. Я поручил вице-премьеру, курирующему строительный комплекс, оперативно провести работу с банками и выработать решения по урегулированию сложившейся ситуации. Программа жилищного строительства на этот год должна быть безусловно выполнена", - подчеркнул Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
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