ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРООН БЕСПЛАТНО ОБУЧИТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФРИЛАНСЕРОВ ЦИФРОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА


10:58 19.05.2021

С 24 по 28 мая для предпринимателей и фрилансеров пройдут 5 бесплатных образовательных онлайн-спринтов, организованных в рамках инициативы ПРООН по поддержке устойчивого восстановления после пандемии СOVID-19 в Беларуси при поддержке посольства Великобритании в Минске.

Серию мероприятий проведут эксперты некоммерческой организации для женщин-предпринимателей ProWomen By. Участницам спринтов помогут освоить цифровые инструменты, которые станут незаменимыми помощниками в развитии бизнеса. После каждого мероприятия в течение суток участники смогут задать вопросы спикерам в telegram-чате.

Серия коротких прямых эфиров с экспертками по маркетингу и SMM-продвижению будет интересна предпринимательницам, людям, которые только планируют открыть свой бизнес, фрилансерам.

Это бесплатные мероприятия. Можно посетить все спринты или выбрать только те, которые вам интересны. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Вся коммуникация во время спринтов будет происходить в telegram. В понедельник, 24 мая, зарегистрированным участникам пришлют ссылку на закрытый telegram-чат. В нем можно будет получать анонсы, напоминания, ссылки с записями мероприятий и задавать вопросы спикерам.

Программа спринтов подготовлена на основе пособия «Руководство для малого и среднего бизнеса по использованию цифровых решений», которое ПРООН разработала в рамках инициативы по быстрому реагированию на вызовы, связанные с распространением COVID-19 в Беларуси. Руководство доступно для скачивания на сайте Программы развития ООН.

В программе digital-спринтов:

24 мая, 16:00 - Вместо дизайнера: графический редактор Canva;

25 мая, 16:00 - Изучение рынка: как понять свою аудиторию;

26 мая, 16:00 - Бизнес-возможности: как продвигаться в Instagram;

27 мая, 16:00 - Первый таргет: основные настройки рекламы в Facebook и Instagram;

28 мая, 16:00 - Google Analytics: что показатели сайта могут сказать о бизнесе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2021
валюта курс
EUR 3.0695
USD 2.5161
RUB 3.4151
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0695 +0.0103
USD 2.5161 -0.0019
RUB 3.4151 +0.0048
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0730 3.0800
USD 2.5150 2.5180
RUB 3.4000 3.4120
подробнее

Конвертация в банках
на 19.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2200 1.2250
EUR/RUB 90.0500 90.5500
USD/RUB 73.7000 74.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте