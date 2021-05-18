С 24 по 28 мая для предпринимателей и фрилансеров пройдут 5 бесплатных образовательных онлайн-спринтов, организованных в рамках инициативы ПРООН по поддержке устойчивого восстановления после пандемии СOVID-19 в Беларуси при поддержке посольства Великобритании в Минске.

Серию мероприятий проведут эксперты некоммерческой организации для женщин-предпринимателей ProWomen By. Участницам спринтов помогут освоить цифровые инструменты, которые станут незаменимыми помощниками в развитии бизнеса. После каждого мероприятия в течение суток участники смогут задать вопросы спикерам в telegram-чате.

Серия коротких прямых эфиров с экспертками по маркетингу и SMM-продвижению будет интересна предпринимательницам, людям, которые только планируют открыть свой бизнес, фрилансерам.

Это бесплатные мероприятия. Можно посетить все спринты или выбрать только те, которые вам интересны. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Вся коммуникация во время спринтов будет происходить в telegram. В понедельник, 24 мая, зарегистрированным участникам пришлют ссылку на закрытый telegram-чат. В нем можно будет получать анонсы, напоминания, ссылки с записями мероприятий и задавать вопросы спикерам.

Программа спринтов подготовлена на основе пособия «Руководство для малого и среднего бизнеса по использованию цифровых решений», которое ПРООН разработала в рамках инициативы по быстрому реагированию на вызовы, связанные с распространением COVID-19 в Беларуси. Руководство доступно для скачивания на сайте Программы развития ООН.

В программе digital-спринтов:

24 мая, 16:00 - Вместо дизайнера: графический редактор Canva;

25 мая, 16:00 - Изучение рынка: как понять свою аудиторию;

26 мая, 16:00 - Бизнес-возможности: как продвигаться в Instagram;

27 мая, 16:00 - Первый таргет: основные настройки рекламы в Facebook и Instagram;

28 мая, 16:00 - Google Analytics: что показатели сайта могут сказать о бизнесе.