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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ ПОДОРОЖАЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 4,6%


10:43 19.05.2021

В Гродненской области цены на продовольственные товары в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2020 г. выросли на 0,9%, с начала года – на 4,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен в апреле составил 7,6%. За январь-апрель 2021 года продтовары подорожали на 7,6% к уровню января-апреля 2020 года.

Непродовольственные товары в апреле текущего года подорожали по сравнению с мартом на 0,7%, с начала года – на 4,3%. В апреле 2021 года к апрелю 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 9,1%. За январь-апрель 2021 года к уровню соответствующего периода прошлого года цены выросли на 8,9%.

Цены на услуги в апреле 2021 г. по сравнению с мартом увеличились на 0,1%, с начала года – на 4,7%. В апреле 2021 года по сравнению с апрелем 2020 года услуги подорожали на 8,9%. За январь-апрель 2021 года рост цен на услуги к уровню января-апреля 2020 года составил 8,6%.
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