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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ЛУНИНЕЦКОГО РАЙОНА ЗАКУПАЛО ВЕТПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ЦЕПОЧКУ ПОСРЕДНИКОВ В 1,6-5 РАЗ ДОРОЖЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ


10:36 19.05.2021

Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие Лунинецкого района в 2018-2020 годах приобретало ветеринарные препараты через двух-трех посредников в 1,6-5 раз дороже цены предприятия-производителя или поставщика. Материалы проверки, проведенной работниками Комитета госконтроля Брестской области, направлены в органы финансовых расследований для дачи правовой оценки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в июле 2020 года сельхозпредприятие за счет собственных средств приобрело без проведения процедуры закупки препарат «Мультивет» по цене 25,4 рубля (без НДС) за 1 флакон у коммерческой организации Пуховичского района. Эта фирма купила препарат у пинской коммерческой организации по 17,5 рубля, а та, в свою очередь, по 13,26 рубля у минской фирмы, которая закупила «Мультивет» у белорусского производителя по 6,88 рубля за флакон (к слову, производство расположено в Пуховичском районе). Из-за закупок через цепочку посредников общая торговая надбавка сформировалась в размере 269%.

По аналогичной схеме (через трех посредников) был закуплен ветпрепарат «Трансовет» – торговая надбавка составила 151%.

Финансовые потери сельхозпредприятия в результате приобретения ветпрепаратов через посредников превысили 64 тыс. рублей.
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