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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗ ШЕСТИ ВАЖНЕЙШИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ В I КВАРТАЛЕ ВЫПОЛНЕНО ЧЕТЫРЕ
10:21 19.05.2021
Из шести важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Беларуси в I квартале 2021 года выполнено четыре. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совмина, на котором 18 мая 2021 года подводились итоги социально-экономического развития Беларуси в I квартале.
"Из шести важнейших параметров прогноза социально-экономического развития выполнено четыре. В первом квартале обеспечено положительное сальдо внешней торговли - $828 млн, или 5,9% к ВВП. Это рекордный показатель за последние 10 лет", - рассказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
Он подчеркнул, что социальные задачи государства выполняются.
"Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 2,9%. В бюджетной сфере выполнен основной критерий - 82,8% от средней зарплаты по стране. В приоритетном порядке поддержаны низкооплачиваемые категории бюджетников: с января их зарплата повышена в среднем на 9%. Поступательно решается задача по повышению к 2025 году зарплат медицинских и педагогических работников до 150% и 100% к уровню средней зарплаты. Вместе с тем сохраняется негативное влияние межрегиональных разрывов в заработной плате", - отметил премьер-министр.
Сохранены стимулирующие выплаты работникам здравоохранения и социальной защиты. Всего на финансирование этих надбавок в текущем году из местных бюджетов направлено более Br425 млн.
"Благодаря устойчивой работе реального сектора не допущено роста безработицы. В марте она составила 4% по методологии Международной организации труда при прогнозе 4,2-4,4% по итогам года", - добавил Роман Головченко.
Из важнейших параметров прогноза социально-экономического развития в первом квартале не выполнено два - доля инвестиций в ВВП и индекс потребительских цен на социально значимые товары. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 87,9%, доля в ВВП - 15,6% при прогнозе 21,3-21,4%. По словам премьер-министра, вопросы инвестиций и строительства будут обсуждаться на отдельном заседании президиума Совета министров.
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