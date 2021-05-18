Организациями ГПО «Белэнерго» за 1 квартал 2021 года освоено инвестиций в основной капитал в объеме 360,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, выработка электроэнергии источниками ГПО «Белэнерго» составила 10,03 млрд кВтч. Потребление электроэнергии за три месяца этого года составило 10,64 млрд кВтч.

Все ремонты, строительство, замена теплотехнического и электротехнического оборудования, тепло и электросетей выполняются согласно графикам. Выполнены ремонты 1 энергетического котла, 1 водогрейного котла, 2 паровых котлов и 1 турбины. Выполнена замена и строительство тепловых сетей в объеме 26,4 км в однотрубном исчислении. Введено в эксплуатацию 246,58 км линий электропередачи 0,4-10 кВ.