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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ГПО «БЕЛЭНЕРГО» ЗА 1 КВАРТАЛ ОСВОИЛИ 360,7 МЛН РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ
09:36 19.05.2021
Организациями ГПО «Белэнерго» за 1 квартал 2021 года освоено инвестиций в основной капитал в объеме 360,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, выработка электроэнергии источниками ГПО «Белэнерго» составила 10,03 млрд кВтч. Потребление электроэнергии за три месяца этого года составило 10,64 млрд кВтч.
Все ремонты, строительство, замена теплотехнического и электротехнического оборудования, тепло и электросетей выполняются согласно графикам. Выполнены ремонты 1 энергетического котла, 1 водогрейного котла, 2 паровых котлов и 1 турбины. Выполнена замена и строительство тепловых сетей в объеме 26,4 км в однотрубном исчислении. Введено в эксплуатацию 246,58 км линий электропередачи 0,4-10 кВ.
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