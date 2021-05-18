Республиканский бюджет Беларуси в январе-апреле 2021 года исполнен с дефицитом Br700 млрд, или 1,4% ВВП. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов 18 мая 2021 года перед заседанием Совета министров, отвечая на вопросы журналистов.

"По итогам четырех месяцев дефицит республиканского бюджета составил около Br700 млн. Он уменьшился по сравнению с показателем за три месяца на сумму Br1 млрд. Это связано с планируемым поступлением налога на прибыль, дивидендов. По местным бюджетам профицит составил Br1,5 млрд, - сказал Юрий Селиверстов, которого цитирует сайт правительства. - Что касается Фонда социальной защиты населения, ситуация с больничными накладывает свой отпечаток на расходы фонда. Чуть более 40% от годового плана мы фонду уже профинансировали. Но проблемной ситуации здесь не вижу".

Министр также рассказал о планах по возвращению на рынок заимствований.

"На западный рынок мы выходили в прошлом году, поэтому таких планов на этот год не было в принципе. Сейчас в планах у нас выход на российский рынок. Что касается азиатского, он интересный, но несколько специфичный, поэтому пока думаем, каким образом наладить взаимодействие", - отметил он.

Соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита в сумме, эквивалентной $1 млрд, было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин получил 30 декабря.

"По второму траншу мы нацеливались на первое полугодие, пока каких-то изменений в этих планах нет", - проинформировал Юрий Селиверстов.