В Минске розничный товарооборот в январе-апреле 2021 г. составил 5536,7 млн рублей, или 97,1% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,7% розничного товарооборота города, в январе-апреле 2021 г. составил 5244,8 млн рублей, или 98% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2021 г. составил 456,8 млн рублей, или 107,4% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2020 г.

В январе-апреле 2021 г. оптовый товарооборот составил 26 900 млн рублей, или в сопоставимых ценах 113,3% к уровню января-апреля 2020 г.