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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СОКРАТИЛСЯ НА 2,9%
18:29 18.05.2021
В Минске розничный товарооборот в январе-апреле 2021 г. составил 5536,7 млн рублей, или 97,1% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,7% розничного товарооборота города, в январе-апреле 2021 г. составил 5244,8 млн рублей, или 98% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2021 г. составил 456,8 млн рублей, или 107,4% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2020 г.
В январе-апреле 2021 г. оптовый товарооборот составил 26 900 млн рублей, или в сопоставимых ценах 113,3% к уровню января-апреля 2020 г.
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