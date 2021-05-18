Предприятия холдинга «Белорусская цементная компания» за I квартал 2021 года произвели 929 тысяч тонн цемента.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в целом темп роста объемов промышленного производства по холдингу к аналогичному периоду 2020 года составил 104,6%.

Кроме того, предприятия БЦК увеличили темпы роста валовой добавленной стоимости на одного среднесписочного работника (110,2%) и объем инвестиций в основной капитал (191,6%). Более чем на 8% по сравнению с I кварталом 2020-го выросла и среднемесячная зарплата по холдингу.

При этом темп роста объема инвестиций в основной капитал по холдингу за I квартал вырос на 191,6%.