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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ БЦК ЗА I КВАРТАЛ УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО НА 4,6%
18:24 18.05.2021
Предприятия холдинга «Белорусская цементная компания» за I квартал 2021 года произвели 929 тысяч тонн цемента.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в целом темп роста объемов промышленного производства по холдингу к аналогичному периоду 2020 года составил 104,6%.
Кроме того, предприятия БЦК увеличили темпы роста валовой добавленной стоимости на одного среднесписочного работника (110,2%) и объем инвестиций в основной капитал (191,6%). Более чем на 8% по сравнению с I кварталом 2020-го выросла и среднемесячная зарплата по холдингу.
При этом темп роста объема инвестиций в основной капитал по холдингу за I квартал вырос на 191,6%.
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