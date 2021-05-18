В январе-апреле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 23,4 млн тонн грузов, или 109,4% к январю-апрелю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 10,7 млрд тонно-километров, или 117% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2021 г. воспользовались 208 млн человек, или 87,6% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 2 417,1 млн пассажиро-километров, или 82,2% к уровню января-апреля 2020 г.