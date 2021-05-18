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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПОСТАВИЛ ТРИ 45-ТОННЫХ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛА ВОЛЬНОГОРСКОМУ ГОК
17:55 18.05.2021
ОАО «БЕЛАЗ» поставило три 45-тонные карьерных самосвалы серии 75473 в адрес Вольногорского горно-металлургического комбината (входит в состав АО «Объединенная горно-химическая компания», Украина).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на сегодня автопарк Вольногорского ГМК насчитывает 30 единиц карьерной техники производства ОАО «БЕЛАЗ». Монтаж новой партии 45-тонных самосвалов осуществляли специалисты аттестованного сервисного центра товаропроводящей сети БЕЛАЗа в Украине. Машины уже собраны, экипажи самосвалов приступили к транспортировке горной массы.
Современный БЕЛАЗ-75473 оснащен кондиционером, бортовым компьютером, системой видеообзора, автоматической системой смазки и пользуется большим спросом у предприятий горно-металлургической промышленности.
На базе БЕЛАЗ-7547 предприятием создан новый карьерный самосвал БЕЛАЗ-75476 на газовом топливе. Сегодня машина проходит эксплуатационные испытания в компании «Алроса» (Россия).
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