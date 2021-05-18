В январе-апреле 2021 года объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 7170,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,1% к уровню января-апреля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности упал на 63,5%, в обрабатывающей промышленности – вырос на 5,6%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 2%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем производства снизился на 0,9%.