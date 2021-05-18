Загрузка ОАО «Нафтан» и выпуск продукции идут в штатном режиме.

Как сообщает газета «Вестник Нафтана», за две недели мая месяца переработано порядка 300 тыс. тонн нефти. Обеспечение сырьем осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.

Строительно-монтажные работы на основной установке замедленного коксования со сроками реализации в мае находятся в завершающей стадии.

К концу текущего года комплекс замедленного коксования будет введен в эксплуатацию полностью, что позволит повысить эффективность работы завода по выпуску светлых нефтепродуктов и существенно снизить негативное воздействие производства на окружающую среду.

Также продолжаются работы по реконструкции установок комплекса «Гидрокрекинг» и капитальному ремонту цехов № 101, 105, 106 завода «Полимир».