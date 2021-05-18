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ЭКОНОМИКА РБ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» СОСТОИТСЯ 27-28 МАЯ
17:24 18.05.2021
27 и 28 мая 2021 года в Минске пройдет круглый стол «Рынок производства и потребления черных и цветных металлов в Республике Беларусь».
Организуют мероприятие ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» при содействии Российского союза поставщиков металлопродукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе круглого стола будут обсуждены вопросы правового регулирования закупок металлопродукции на белорусском рынке, роль биржи в системе закупок товаров.
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