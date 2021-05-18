ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2021 ГОДА ПОДРОС НА 1,6%

17:19 18.05.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-апрель 2021 г. в текущих ценах составил 17,3 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска вырос на 1,6% к уровню января-апреля 2020 г.