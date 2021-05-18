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ЭКОНОМИКА РБ


СОТРУДНИКИ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ ПРЕСЕКЛИ ДВЕ ПОПЫТКИ ПРОВЕЗТИ ТОВАРЫ ПО ЗАНИЖЕННОЙ СТОИМОСТИ


17:01 18.05.2021

Два факта занижения стоимости товаров при перемещении через таможенную границу ЕАЭС установили сотрудники Оперативной таможни. Нарушения таможенного законодательства выявлены в пункте пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне, в обоих случаях товары следовали из Италии.

В первом случае таможенникам были представлены товаросопроводительные документы, согласно которым стоимость перемещаемых клея, растворителя и других товаров составила порядка 15,5 тыс. евро. В ходе проверки установлено, что их реальная стоимость составляет более 46 тыс. евро. По некоторым позициям таможенная стоимость была занижена в 4,5 раза.

Днем позже в пункт пропуска прибыло транспортное средство с кремами для обработки обуви, средствами для чистки замши и термопластичным каучуком. В этом случае реальная стоимость товара составила 27 тыс. евро, а в представленных к оформлению документах была занижена почти в два раза.

По данным фактам Оперативной таможней начаты административные процессы по ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предметов административного правонарушения.
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