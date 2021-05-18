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ЭКОНОМИКА РБ


ВОПРОСЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ ОБСУДЯТ НА МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «PROATOM» В МИНСКЕ 20 МАЯ


16:45 18.05.2021

Вопросы подготовки кадров для атомной энергетики обсудят участники Молодежного форума «ProAtom», который пройдет в Минске 20 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, форум соберет студентов ведущих вузов, учащихся столичных школ и Минского государственного энергетического колледжа.

На пленарном заседании форума будут рассмотрены условия и порядок отбора и подготовки кадров для атомной энергетики, подходы в сфере повышения квалификации молодых специалистов. Речь также пойдет о взаимодействии вузов с Белорусской АЭС по вопросам трудоустройства выпускников. Особое внимание будет уделено поддержке одаренной молодежи, обучающейся по профильным специальностям.

Ведущие эксперты в сфере атомной энергетики проинформируют о ходе реализации проекта по сооружению БелАЭС, перспективах развития смежных с отраслью направлений.

В день форума будет работать выставка, на которой свои экспозиции представят ГПО «Белэнерго», госкорпорация «Росатом», РУП «Белорусская атомная электростанция», Информационный центр по атомной энергии, ПО «Белоруснефть», Национальная академия наук Беларуси, Госатомнадзор, компании «Атомтех» и ADANI.

Организаторами форума выступают Министерство энергетики совместно с ГПО «Белэнерго», Госкорпорацией «Росатом» и РУП «Белорусская атомная электростанция» при содействии Министерства образования.
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