Международная специализированная выставка техники и технологий лесной и деревообрабатывающей промышленности "Лесдревтех-2021" пройдет 20-23 мая в Минске на территории "Минск-Арены".

Организаторами форума выступают Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь и РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в нынешнем году форум пройдет уже в 19-й раз. Целью выставки является комплексная демонстрация достижений отрасли, определение векторов ее дальнейшего развития, а также представление возможностей зарубежных участников, заинтересованных в работе на белорусском рынке.

Ознакомиться более подробно с программой выставки можно на сайте Минлесхоза.