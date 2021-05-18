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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫСТАВКА "ЛЕСДРЕВТЕХ-2021" ПРОЙДЕТ 20-23 МАЯ В МИНСКЕ
14:57 18.05.2021
Международная специализированная выставка техники и технологий лесной и деревообрабатывающей промышленности "Лесдревтех-2021" пройдет 20-23 мая в Минске на территории "Минск-Арены".
Организаторами форума выступают Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь и РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в нынешнем году форум пройдет уже в 19-й раз. Целью выставки является комплексная демонстрация достижений отрасли, определение векторов ее дальнейшего развития, а также представление возможностей зарубежных участников, заинтересованных в работе на белорусском рынке.
Ознакомиться более подробно с программой выставки можно на сайте Минлесхоза.
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