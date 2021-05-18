ЭКОНОМИКА РБ

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В МИНСКЕ УСИЛЯТ

14:34 18.05.2021 Контроль за соблюдением земельного законодательства в Минске усилят. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально». В частности, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев распорядился в каждом районе столицы создать комиссии по контролю за соблюдением земельного законодательства. Их задачей станет выявление и устранение нарушений, которые допускают пользователи земельных участков.