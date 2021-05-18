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ЭКОНОМИКА РБ
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В МИНСКЕ УСИЛЯТ
14:34 18.05.2021
Контроль за соблюдением земельного законодательства в Минске усилят. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
В частности, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев распорядился в каждом районе столицы создать комиссии по контролю за соблюдением земельного законодательства. Их задачей станет выявление и устранение нарушений, которые допускают пользователи земельных участков.
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