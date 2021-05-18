В Беларуси розничный товарооборот в январе-апреле 2021 г. составил 17,9 млрд рублей, или 98,3% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,9 рубля против 14,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,8% розничного товарооборота республики, в январе-апреле 2021 г. составил 16,4 млрд рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-апреле 2021 г. оптовый товарооборот составил 39,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 110,1% к уровню января-апреля 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2021 г. составил 962,3 млн рублей, или 106,7% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.