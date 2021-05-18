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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УПАЛ НА 1,7%, ОПТОВЫЙ – ВЫРОС НА 10,1%
14:19 18.05.2021
В Беларуси розничный товарооборот в январе-апреле 2021 г. составил 17,9 млрд рублей, или 98,3% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,9 рубля против 14,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,8% розничного товарооборота республики, в январе-апреле 2021 г. составил 16,4 млрд рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-апреле 2021 г. оптовый товарооборот составил 39,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 110,1% к уровню января-апреля 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2021 г. составил 962,3 млн рублей, или 106,7% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.
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